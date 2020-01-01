Popovich: "Artık değişiklik yapmanın zamanı geldi!"

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Spurs ekibinde bir değişiklik zamanının geldiğini ve bu değişikliğin önümüzdeki sezon gerçekleşeceğini açıkça belirtti.



Spurs, geçtiğimiz sezon 22 yıldan beri ilk kez playoffları kaçırmıştı ve efsane koç bunun bir daha olmasını istemiyor.



Popovich, San Antonio Express-News'den Jeff McDonald'a şunları söyledi:



"Sonuç olarak, açıkçası geçen yıl bir şampiyonluk kazandığımızı hatırlamıyorum. Playofflarda olduğumuzu da hatırlamıyorum. Bu yüzden bir değişiklik yapma, farklı bir şekilde oynama, bunu talep etme ve ilerlemenin zamanı geldi."



Ölü sezonda pek fazla değişiklik yapmadıkları göz önüne alındığında, San Antonio'nun Popovich'in aradığı 'değişikliği' başarmak için kesinlikle birçok olasılığa meydan okuması gerekecek.



