Pogba'dan Mourinho'ya gönderme! ''Eskiden...''

'ın Tottenham'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından'dan eski teknik direktörü Jose Moueinho'ya bir gönderme geldi.Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan Pogba, eski sistemlerinde daha çok savunma yapması gerektiği için keyif almadığını dile getirdi.Tottenham'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Pogba, Mourinho'nun sistemini eleştirirkenifadelerini kullandı.Pogba, Mourinho'nun ardından Ole Gunnar Solskjaer'ın gelmesiyle hem saha içerisindeki performansını arttırmış ve de golleriyle dikkat çekmişti.