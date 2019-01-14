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Pogba'dan Mourinho'ya gönderme! ''Eskiden...''

Paul Pogba, Tottenham galibiyetinin ardından eski teknik direktörleri Mourinho'nun sistemini eleştirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pogba'dan Mourinho'ya gönderme! ''Eskiden...''
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14 Ocak 2019 02:58
Manchester United'ın Tottenham'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Paul Pogba'dan eski teknik direktörü Jose Moueinho'ya bir gönderme geldi.

Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan Pogba, eski sistemlerinde daha çok savunma yapması gerektiği için keyif almadığını dile getirdi.

Tottenham'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Pogba, Mourinho'nun sistemini eleştirirken ''Eski sistemimiz benim için zordu. Savunma oyunun en sevdiğim bölümü değil. Şimdi daha çok eğleniyoruz, daha çok hücum ediyoruz. Bundan da keyif alıyorum'' ifadelerini kullandı.

Pogba, Mourinho'nun ardından Ole Gunnar Solskjaer'ın gelmesiyle hem saha içerisindeki performansını arttırmış ve de golleriyle dikkat çekmişti.



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