Pogba'dan Mourinho'ya gönderme! ''Eskiden...''

Manchester United'ın Tottenham'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Paul Pogba'dan eski teknik direktörü Jose Moueinho'ya bir gönderme geldi.
Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan Pogba, eski sistemlerinde daha çok savunma yapması gerektiği için keyif almadığını dile getirdi.
Tottenham'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Pogba, Mourinho'nun sistemini eleştirirken ''Eski sistemimiz benim için zordu. Savunma oyunun en sevdiğim bölümü değil. Şimdi daha çok eğleniyoruz, daha çok hücum ediyoruz. Bundan da keyif alıyorum'' ifadelerini kullandı.
Pogba, Mourinho'nun ardından Ole Gunnar Solskjaer'ın gelmesiyle hem saha içerisindeki performansını arttırmış ve de golleriyle dikkat çekmişti.
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Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan Pogba, eski sistemlerinde daha çok savunma yapması gerektiği için keyif almadığını dile getirdi.
Tottenham'ı mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Pogba, Mourinho'nun sistemini eleştirirken ''Eski sistemimiz benim için zordu. Savunma oyunun en sevdiğim bölümü değil. Şimdi daha çok eğleniyoruz, daha çok hücum ediyoruz. Bundan da keyif alıyorum'' ifadelerini kullandı.
Pogba, Mourinho'nun ardından Ole Gunnar Solskjaer'ın gelmesiyle hem saha içerisindeki performansını arttırmış ve de golleriyle dikkat çekmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın