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Pippen, The Last Dance'i beğenmemiş!: "Jordan'ı yüceltmek içindi..."

Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, The Last Dance belgeselinden "pek memnun kalmadığını" itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Scottie Pippen, The Last Dance belgeselinden "pek memnun kalmadığını" itiraf etti.

Pippen'ın, The Last Dance'de tasvir edilişinden hiç memnun olmadığına dair spekülasyonlar vardı. Pippen bu iddiaların doğru olduğunu ortaya çıkardı ve bunu Michael Jordan ile paylaştığını da belirtti.

Pippen'a göre belgesel serisi, Bulls'un nasıl ligin en iyi takımlardan biri haline geldiğinin gerçek bir resmini vermekten ziyade, Jordan'ı yüceltmekle ilgili olduğunu açıkladı.

Kendisi ile The Guardian'dan Andrew Anthony arasındaki röportajda, şöyle bir diyalog gelişti:

- The Last Dance, olan biteni gösterme konusunda ne kadar tutarlıydı?

Pippen: Basketbolun en büyük dönemlerinden birinde, aynı zamanda en büyük iki oyuncu tarafından - ya da kimilerine göre tarihin en iyi takımı tarafından - başarılan şeyi gerçek anlamda tanımlamak açısından, o kadar da tutarlı olduğunu düşünmüyorum. Bunlar belgeselde bence pek öne çıkmamıştı. Bence daha çok Michael'ın kendini yükseltmeye ve yüceltilmeye çalışmasıyla ilgiliydi. Bence, insanların Michael'ın nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu görme şansı elde etmeleri de bir dereceye kadar geri tepti.

- Onunla seri hakkındaki fikriniz hakkında konuştunuz mu?

Pippen: Evet. Pek memnun kalmadığımı söyledim. Kabul etti. 'Haklısın' dedi. Aşağı yukarı böyle konuştuk."


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