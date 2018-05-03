Pippen: "Golden State Warriors bir hanedanlık değil"

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Efsane oyuncu Scottie Pippen, Golden State Warriors'ın bir "NBA hanedanlığı" olmadığını söyledi.Pippen, Golden State'i kadrolarına Kevin Durant'i katmalarından ötürü biraz suçluyor.Dime dergisine yaptığı açıklamalarda Pip şu şekilde konuştu:Farkın, 2016 Finallerini kaybettiklerinden sonra KD'yi kadrolarına katmak olduğunu söyleyen Pippen, açıklamasına şunları da ekledi:Pippen, tüm zamanların en iyi oyuncusu Michael Jordan ile birlikte Chicago Bulls hanedanlığında 1991-1998 arası 6 şampiyonluk yüzüğü kazanmıştı.