Pippen: "Golden State Warriors bir hanedanlık değil"

Efsane oyuncu Scottie Pippen, Golden State Warriors'ın bir "NBA hanedanlığı" olmadığını söyledi.
Pippen, Golden State'i kadrolarına Kevin Durant'i katmalarından ötürü biraz suçluyor.
Dime dergisine yaptığı açıklamalarda Pip şu şekilde konuştu: "Bir hanedanlığa doğru gidiyor diyorsunuz, fakat ben öyle görmüyorum. İlk şampiyonluklarından sonra, ligin belki de en iyi oyuncusunu aldılar. Ben bunu bir hanedanlık yolculuğu olarak görmem. İlk şampiyonluklarını kazandıktan sonraki yılın finallerinde kaybettiklerinde, ligin en iyi oyuncusunu kadrolarına kattılar. Bunu bir hanedanlık olarak görmüyorum. Bana göre Kevin Durant'in getirilişi, bu takımın gelecekte hanedanlığa doğru gittiği yolculukta saygımı kaybetmelerine neden oldu."
Farkın, 2016 Finallerini kaybettiklerinden sonra KD'yi kadrolarına katmak olduğunu söyleyen Pippen, açıklamasına şunları da ekledi: "Durant'i alana kadar, doğal bir şekilde yapılanacaklarını düşünüyordum. Ve bence farkı da bu. Hanedanlıklar özel şeyleri farklı bir şekilde yapanlar oluyor. 73 maç kazandıkları sezon bile, şampiyon olamadılar. O yüzden bunu bir hanedanlık olarak göremem. O bir hanedanlık sezonu değildi. Ondan sonraki sezon kazanmışlardı ama Durant'i ekledikleri gerçeği olduğu için o sezonu ekleyemem."
Pippen, tüm zamanların en iyi oyuncusu Michael Jordan ile birlikte Chicago Bulls hanedanlığında 1991-1998 arası 6 şampiyonluk yüzüğü kazanmıştı.