Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Pippen, Bulls'un Donovan hamlesini beğenmemiş

NBA efsanesi Scottie Pippen, Chicago Bulls'un Billy Donovan'ı yeni başantrenör olarak işe almasından pek yana olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
NBA efsanesi Scottie Pippen, Chicago Bulls'un Billy Donovan'ı yeni başantrenör olarak işe almasından pek yana olmadığını söyledi.

Pippen, Forbes'tan Chris Cason'a, Donovan'ı bir insan olarak sevmesine rağmen, Chicago'yu en iyi takımlardan biri yapabileceğine inanmadığını belirtti:

"Bir taraftar bakış açısından bakarsanız, takımın yaptığından etkilenmedim. Takım olarak kişiliklerini değiştirecek herhangi dramatik bir değişiklik yaptıklarını düşünmüyorum. Bu benim kişisel görüşüm.

Billy Donovan'ı bir insan olarak severim ama NBA'de Chicago gibi yardıma ihtiyacı olan bir ekipte bir takım kurmaya ve kendisi için yatırım yapmaya değer olduğunu kanıtlayacak hiçbir şey ispatladığını düşünmüyorum. Bulls, uzun süredir sıkıntı çeken bir ekip.

Ben, onun takıma kattığı değeri görmüyorum. O bir koç olacak ama dışarıda birçoğu var. OKC'de kendisine ikinci bir fırsatı garanti eden özel bir şey yapmamıştı. Bu sadece benim fikrim."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal