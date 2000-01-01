Pippen, Bulls'un Donovan hamlesini beğenmemiş

NBA efsanesi Scottie Pippen, Chicago Bulls'un Billy Donovan'ı yeni başantrenör olarak işe almasından pek yana olmadığını söyledi.



Pippen, Forbes'tan Chris Cason'a, Donovan'ı bir insan olarak sevmesine rağmen, Chicago'yu en iyi takımlardan biri yapabileceğine inanmadığını belirtti:



"Bir taraftar bakış açısından bakarsanız, takımın yaptığından etkilenmedim. Takım olarak kişiliklerini değiştirecek herhangi dramatik bir değişiklik yaptıklarını düşünmüyorum. Bu benim kişisel görüşüm.



Billy Donovan'ı bir insan olarak severim ama NBA'de Chicago gibi yardıma ihtiyacı olan bir ekipte bir takım kurmaya ve kendisi için yatırım yapmaya değer olduğunu kanıtlayacak hiçbir şey ispatladığını düşünmüyorum. Bulls, uzun süredir sıkıntı çeken bir ekip.



Ben, onun takıma kattığı değeri görmüyorum. O bir koç olacak ama dışarıda birçoğu var. OKC'de kendisine ikinci bir fırsatı garanti eden özel bir şey yapmamıştı. Bu sadece benim fikrim."



