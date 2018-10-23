Pınar Karşıyaka'nın konuğu Donar

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu ikinci maçında yarın Hollanda temsilcisi Donar'ı konuk edecek.Gruptaki ilk maçında deplasmanda Belçika'dan Spirou Basket'i 86-77 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın Hollanda'dan Donar'la saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.C Grubu'nun ilk maçında Donar kendi evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 90-81 yenmişti.Avrupa kupalarında 193. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 192 karşılaşmada 98 galibiyet, 93 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 15 bin 108 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 14 bin 941 sayı gördü.Donar'la ilk kez karşılaşacak Pınar Karşıyaka, Hollanda takımlarıyla daha önce oynadığı 2 maçı da kazandı.