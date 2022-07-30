Pınar Karşıyaka, Skyler Flatten'ı transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Skyler Flatten'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pınar Karşıyaka, Skyler Flatten'ı transfer etti
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30 Temmuz 2022 21:49
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li Skyler Flatten'ı kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, geçen sezon İsveç Basketbol Ligi ekiplerinden Boras Basket'te oynayan Skyler Flatten'la sözleşme imzalandığı bildirildi.

27 yaşındaki şutör guard, geçen yıl 15,3 sayı, 2,7 ribaund ve 1,4 asist ortalamaları ile oynamıştı.

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