Pınar Karşıyaka, sahasında Gaziantep'i devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nde 17. haftanın son karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 72-65 mağlup etti.
İlk 5 dakikayı 9-8 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Morgan'la etkili olduğu son bölümde aradaki farkı açtı. Periyodun 2 dakikasına 18-10 üstün giren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 9 sayı farkla 21-12 galip tamamladı.
İkinci periyodun başında Nusret'in 3 sayılık basketiyle farkı 12 sayıya (24-12) çıkaran Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 36-24 üstün gitti.
Üçüncü periyotta 22. dakikada M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle skoru 43-30'a getiren Pınar Karşıyaka'nın skor üretmekte zorlandığı bölümde Empera Halı Gaziantep Basketbol, aradaki farkı azalttı. Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu 49-48 önde tamamladı.
Konuk ekibin İsmail Cem Ulusoy'la bulduğu basketlerle 53-52 üstünlük kurduğu son periyotta Pınar Karşıyaka 7-0'lık seriyle 35. dakikada skoru 59-53'e taşıdı. Üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle bitime 4 dakika kala 62-61 öne geçen Empera Halı Gaziantep Basketbol karşısında ev sahibi ekip, Henry ve Yunus'un basketleriyle son dakikaya 69-62 üstünlükle girdi. Pınar Karşıyaka, müsabakadan 72-65 galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ali Şakacı, Semih Vural, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Pınar Karşıyaka: Taylor 2, Yunus Sonsırma 10, Metecan Birsen, M'Baye 15, Morgan 20, Mahir Ağva, Semih Erden, Kennedy 7, Henry 15, Nusret Yıldırım 3
Empera Halı Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 10, Simpson 15, Kelly 14, Tomas 5, Muhammed Doğan Şenli, Lemar, Alp Karahan, Orhan Haciyeva, Metehan Akyel 12, Can Uğur Öğüt 9
1. periyot: 21-12
Devre: 36-24
3. periyot: 49-48
5 faulle çıkan: 31.36 Tomas (Empera Halı Gaziantep Basketbol)
İlk 5 dakikayı 9-8 üstün geçen Pınar Karşıyaka, Morgan'la etkili olduğu son bölümde aradaki farkı açtı. Periyodun 2 dakikasına 18-10 üstün giren ev sahibi ekip, ilk çeyreği 9 sayı farkla 21-12 galip tamamladı.
İkinci periyodun başında Nusret'in 3 sayılık basketiyle farkı 12 sayıya (24-12) çıkaran Pınar Karşıyaka, soyunma odasına 36-24 üstün gitti.
Üçüncü periyotta 22. dakikada M'Baye'nin 3 sayılık basketiyle skoru 43-30'a getiren Pınar Karşıyaka'nın skor üretmekte zorlandığı bölümde Empera Halı Gaziantep Basketbol, aradaki farkı azalttı. Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodu 49-48 önde tamamladı.
Konuk ekibin İsmail Cem Ulusoy'la bulduğu basketlerle 53-52 üstünlük kurduğu son periyotta Pınar Karşıyaka 7-0'lık seriyle 35. dakikada skoru 59-53'e taşıdı. Üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle bitime 4 dakika kala 62-61 öne geçen Empera Halı Gaziantep Basketbol karşısında ev sahibi ekip, Henry ve Yunus'un basketleriyle son dakikaya 69-62 üstünlükle girdi. Pınar Karşıyaka, müsabakadan 72-65 galip ayrıldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
Hakemler: Ali Şakacı, Semih Vural, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Pınar Karşıyaka: Taylor 2, Yunus Sonsırma 10, Metecan Birsen, M'Baye 15, Morgan 20, Mahir Ağva, Semih Erden, Kennedy 7, Henry 15, Nusret Yıldırım 3
Empera Halı Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 10, Simpson 15, Kelly 14, Tomas 5, Muhammed Doğan Şenli, Lemar, Alp Karahan, Orhan Haciyeva, Metehan Akyel 12, Can Uğur Öğüt 9
1. periyot: 21-12
Devre: 36-24
3. periyot: 49-48
5 faulle çıkan: 31.36 Tomas (Empera Halı Gaziantep Basketbol)