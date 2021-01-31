Pınar Karşıyaka, 19 sayı farkla galibiyete uçtu

Pınar Karşıyaka, ligde kulüp tarihinin üst üste kazanma rekorunu kırdı



ING Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ'ı 90-71 mağlup eden Pınar Karşıyaka, üst üste 11'inci maçını kazanarak kulüp tarihinin ligdeki galibiyet serisi rekorunu kırdı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı 90-71 yendi.TOFAŞ'ın 7-3 üstünlük kurduğu ilk periyodun son 4 dakikasına 10-10 eşitlikle girildi. Son bölümde M'Baye ile 8 sayı üreten Pınar Karşıyaka, çeyreği 22-17 önde geçti.İkinci periyoda etkili başlayan ev sahibi ekip, Henry'nin 3 sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 31-19. Metecan, Henry, Taylor ve Morgan'la arayı açan Pınar Karşıyaka, devreye 22 sayı farkla 53-31 üstün girdi.Üçüncü periyotta Metecan ve M'Baye ile 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, 25. dakikasını 61-44 önde geçtiği periyodu, 70-53 galip durumda tamamladı.Son periyotta Taylor ve Morgan'la üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 90-71 galip ayrıldı.TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir, müsabakanın ikinci periyodunda itirazları nedeniyle hakemler tarafından ihraç edildi.Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaYener Yılmaz, Kerem Baki, Özge ŞentürkTaylor 20, Yunus Sonsırma, Onuralp Bitim 5, M'Baye 17, Morgan 13, Metecan Birsen 9, Mahir Ağva 2, Kennedy 8, Henry 11, Nusret Yıldırım 3, Arca Tülüoğlu 2Berk Uğurlu 9, Phillip 17, White 5, Berkan Durmaz 3, Simmons 9, Akoon-Purcell 14, Christon 10, Alihan Demir, Mert Konuk 1, Muhsin Yaşar 3, Alihan Demir22-1753-3170-5332.59 Berk Uğurlu, 36.59 Christon (TOFAŞ), 38.09 Morgan (Pınar Karşıyaka)ING Basketbol Süper Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde TOFAŞ'ı mağlup eden Pınar Karşıyaka, ligde üst üste 11'inci, toplamda 16'ncı galibiyetine imza attı. Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'nun Empera Halı Gaziantep Basketbol'a kaybettiği haftada 34 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.Lig tarihinde daha önce 10 maçlık galibiyet serisi bulunan yeşil-kırmızılı ekip, ilk kez üst üste 11 maçını kazandı.Son olarak Anadolu Efes'e 74-61 mağlup olan Pınar Karşıyaka, daha sonra sırasıyla Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor, Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray, OGM Ormanspor, Beşiktaş Icrypex, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Empera Halı Gaziantep Basketbol, Aliağa Petkimspor ve TOFAŞ maçlarını kayıpsız geçti.İzmir temsilcisi, 14 takımın yer aldığı 2004-2005 sezonunda ligi 17. haftadan itibaren yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisiyle tamamladıktan sonra play-off ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'ye yenilmişti.