Phoenix Suns'ın, Cameron Payne ile iki yıllık bir anlaşma yapmayı kabul ettiği açıklandı.



Suns, 2015'ten lotarya seçimi olan Payne ile şansını deneyecek son NBA kadrosu oldu. Takım, imzalamayı Disney'deki sezon öncesi işlem süresinin son gününde açıkladı.



Payne, 2018-19 sezonundan beri NBA'de oynamamış, ancak bu sezon G League takımı Texas Legends ile 15 maçta oynamış ve 23.2 sayı ile 7.3 asist ortalaması yakalamıştı. G League döneminden önce, Payne Toronto Raptors ile antrenman kampında ve Çin'de de oynamıştı.



The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Payne'in Suns ile resmi olarak duyurulmuş olan resmi anlaşması iki senelik olacak. 2020-21 sezonunun bir takım opsiyonu ile geleceği tahmin ediliyor.



Payne, gelecek ay NBA sezonu devam ettiğinde Suns backcourt'unda Ricky Rubio, Elie Okobo, Jevon Carter ve Ty Jerome ile dakikalar paylaşacak. Phoenix, oynayacağı son sekiz normal sezon maçında, playofflara girmeyi deneyecek takımlardan biri.



