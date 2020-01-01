Philadelphia, OKC'ye Chris Paul'u sormuş!

ESPN'den Brian Windhorst, Philadelphia 76ers'ın, Chris Paul ile ilgili Oklahoma City Thunder'la görüştüğünü belirtti.



Paul, Sixers gibi şampiyonluk için rekabet edeceği tahmin edilen takımlar için bu ölü sezonda en çok adı isimlerden biri oldu.



Windhorst, Hoop Collective podcasti'nde 76ers ve Thunder arasında "üstünkörü görüşmeler " yapıldığını söylese de, iki tarafın da anlaşma yapamayacağını düşündüğünü ekledi:



"Paul ile ilgilenen bazı Doğu ekipleri var. New York'un ilgisi olduğunu düşünüyorum. Philadelphia'nın ilgisi vardı. Philadelphia ile Oklahoma City arasında üstünkörü bir görüşme yapıldığına inanıyorum, ancak orada herhangi bir gelişme olduğuna dair bir izlenim almadım."



Houston Rockets ile geçirdiği vasat bir son sezonun ardından Paul, Oklahoma kadrosunu zorlu Batı Konferansı'nda beşinci sıraya taşımakta başrol oynayarak, kariyerini yeniden canlandırmıştı.



Deneyimli yıldız oyuncu, geçen sezon mevcut 72 maçın 70'inde oynamış ve maç başına 31.5 dakikada 17.6 sayı, 6.7 asist ve 5.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



