Pfizer/BioNTech aşısı yüzde 95'ten fazla koruma sağladı

Koronavirüs aşısı için gelen son dakika haberine göre; Pfizer/BioNTech'in aşısı için bir açıklama daha yapıldı.

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Pfizer/BioNTech aşısı yüzde 95'ten fazla koruma sağladı
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18 Kasım 2020 17:01
Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi.

Amerikan ilaç devi Pfizer, Alman BioNtech SE ile birlikte geliştirdiği aşının son aşama kilinik demene sonuçlarının verilerine göre yüzde 95'ten fazla koruma sağladığını duyurdu.

Aşı için acil kullanım onayı bekleniyor

Şirketten yapılan açıklamada, aşının tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve hiçbir önemli yan etkiye neden olmadığı bildirildi. Aşının, COVID-19 nedeniyle yüksek risk altında bulunan 65 yaş üstünde etkinliğinin yüzde 94 olduğu aktarıldı.



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