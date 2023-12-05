PFDK'den, Volkan Demirel'e 1 maç men

PFDK, Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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PFDK'den, Volkan Demirel'e 1 maç men
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05 Aralık 2023 20:30
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Volkan Demirel, Hatayspor kariyerinde ilk kez bir maçta ceza almış olacak.

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