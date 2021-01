Petrescu: 'Sumudica bana Süper Lig'i övdü'

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Dan Petrescu, en önemli hedefinin sarı-kırmızılı takımın kümede kalmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Rumen teknik adam Petrescu, AA muhabirine, son yıllarda çok sık teknik direktör değiştiren bir kulübe geldiğini ve bu durumun kendisinde herhangi bir baskı oluşturmadığını belirtti.



Bir kulübün çok sık teknik direktör değiştirmesinin iyi bir durum olmadığını vurgulayan Petrescu, "Bu her kulüp için geçerli bir durum fakat hoca olmanın doğasına gönderilmek de var. Bunun bilinciyle geldim. Kayserispor'da uzun süre devam edeceğimi umuyorum. Tabii ki burada ne kadar kalacağımıza sonuçlar karar verecek. En önemli hedefim Kayserispor'u ligde tutmak. Şu an bundan başka bir şey düşünmüyorum. Ligde kalınca önümüzdeki yılı planlayacağız." diye konuştu.



- Sumudica'dan olumlu referans



Kayserispor'dan teklif geldikten sonra Türkiye'de görev yapan Rumen teknik direktör Marius Sumudica ile görüştüğünü anlatan Petrescu, şunları kaydetti:



"Rumenler Türkiye'de başarılı dönemler geçirdi. Özellikle Mircea Lucescu, burada büyük kulüpler çalıştırdı. Daha sonra milli takımın başına geçti. Kendisi sevdiğim ve sıkı takip ettiğim bir hoca. Yaşına rağmen üst seviyede çalışan bir teknik direktör. Marius Sumudica ise bana Türkiye ve Süper Lig hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Süper Lig'in Romanya liginden daha kaliteli, daha iyi ve daha zor olduğunu söyledi. Buraya kesinlikle gelmem gerektiğini aktardı. Sumudica ile görüşmem de buraya gelmemde etkili oldu. Ben de Rumen hocalar gibi Türkiye'de başarılı olmak istiyorum."



- "Türk futbolunu takip ediyordum"



Petrescu, futbol oynadığı dönemde, en yakın arkadaşları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu nedeniyle Türk futbolunu yakından takip ettiğini söyledi.



Hem Steaua Bükreş hem de Chelsea'da oynarken Galatasaray'a karşı forma giydiğini anımsatan Petrescu, "Fatih Terim o dönem iyi bir ekip kurmuştu. O dönemlerde hem Galatasaray'ı hem de Türkiye ligini takip ediyordum." dedi.



- Berna Gözbaşı kulüp için her şeyini feda ediyor"



Dan Petrescu, Çin'de görev yaptığı kulübün başkanın da kadın olduğunu, ikinci kez kadın kulüp başkanıyla çalışıyor olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.



Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ile iyi bir iletişimi olduğunun altını çizen Petrescu, "Başkanı yeni tanıdım ancak kısa sürede inanılmaz olumlu düşüncelerim var. Ben gelmeden önce de kulübü başarıyla yönetmiş. Çok çalışıyor, kulüp için her şeyini feda ediyor. Maddi manevi sürekli destek oluyor. Onu hep bir sorunu çözmeye çalışırken görüyorum. İnanıyorum ki diğer sektörlerdeki başarısını futbolda da gösterecektir. Bunu çok istediğini görüyorum. Başaracağına da inanıyorum." ifadelerini kullandı.



- "Genç oyuncular Kayserispor'un geleceği olacak"



Petrescu, Kayserispor'da Doğan Alemdar, Emre Demir, Nurettin Korkmaz ve Melih Okutan gibi çok yetenekli genç oyuncular bulunduğunu vurguladı.



Gençlerin ileride çok daha iyi işler yapacaklarını inandığını aktaran Petrescu, "Şu an ligde kalma mücadelesi verdiğimiz için belki biraz daha tecrübeye ihtiyacımız olabilir ancak onlarla ilgili olumlu düşüncelere sahibim. Bu genç yeteneklerin kulübün geleceği olacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.