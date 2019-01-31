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Peter Crouch, Premier Lig'e geri döndü!

38 yaşındaki İngiliz forvet oyuncusu Peter Crouch, Stoke City'den Burnley'e transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Peter Crouch, Premier Lig'e geri döndü!
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31 Ocak 2019 22:44
Premier Lig ekiplerinden Burnley, Championship takımı Stoke City'den 38 yaşındaki forvet Peter Crouch'ı transfer etti.

Burnley, Crouch transferini Twitter adresinden paylaştıkları bir video ile duyurdu.

38 yaşındaki forvet, Premier Lig'deki 8. takımında oynayacak. 2.01 boyundaki tecrübeli golcü, bu sezon Stoke City formasıyla Championship'te 23 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.

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