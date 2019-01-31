Peter Crouch, Premier Lig'e geri döndü!

Premier Lig ekiplerinden Burnley, Championship takımı Stoke City'den 38 yaşındaki forvet Peter Crouch'ı transfer etti.
Burnley, Crouch transferini Twitter adresinden paylaştıkları bir video ile duyurdu.
38 yaşındaki forvet, Premier Lig'deki 8. takımında oynayacak. 2.01 boyundaki tecrübeli golcü, bu sezon Stoke City formasıyla Championship'te 23 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.
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Burnley, Crouch transferini Twitter adresinden paylaştıkları bir video ile duyurdu.
38 yaşındaki forvet, Premier Lig'deki 8. takımında oynayacak. 2.01 boyundaki tecrübeli golcü, bu sezon Stoke City formasıyla Championship'te 23 maça çıkarken 1 gol kaydetmişti.
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