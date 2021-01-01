Perkins: "Trae Young da ABD kadrosunda olmalıydı"

Eski NBA oyuncusu ve mevcut ESPN analisti Kendrick Perkins, Atlanta Hawks yıldızı Trae Young'ın ABD Milli takım kadrosuna seçilmiş olması gerektiğini söyledi.



Yakın zamanda hem Bradley Beal hem de Kevin Love'ın kadrodan çıkmaları sonrası, ABD ekibi kendileri kadar ses getirmemiş olan oyuncuları (JaVale McGee, Keldon Johnson) kadroya katmıştı.



Takımını bu sezon Doğu Konferansı Finallerine taşımış olan Young, ABD takım kadrosuna seçilme konusunda göz ardı edilmişti. Young konuyla ilgili duygularını attığı bir tweet'te ifade etmiş olsa da, Perkins de bu konuya ESPN'in 'The Jump' programında ayrıca değindi:



"Bu kadroyla ilgili bir sorunum yok, sadece Trae'in de bu takımda olması gerektiğini düşünüyorum. Daha derine inmeyeceğim, ama bence orada olmalıydı, özellikle playofflarda yaptıklarını düşünürsek."



Geride kalan normal sezonda genç point guard, %43.8 şut isabeti ile maç başına 25.3 sayı, 9.4 asist ve 3.9 ribaund ortalamaları tutturmuştu.



