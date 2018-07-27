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Pepe'den vergi kaçakçılığı için flaş yanıt!

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, Real Madrid'de oynadığı dönemde vergi kaçırdığı haberlerine flaş bir yanıt verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Pepe'den vergi kaçakçılığı için flaş yanıt!
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27 Temmuz 2018 16:20
İspanyol gazeteci Fonsi Loaiza'nın Twitter'dan İspanya'da vergi kaçıran oyuncular listesinde Pepe'yi de yazması, Portekizli futbolcuyu sinirlendirdi.

''GERÇEK GAZETECİLİK YAP!''

Twitter'dan paylaşım yapan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu, ''Pepe? Vergi mi kaçırmışım? Twitter'dan yazması kolay. Gerçek ve doğru gaztecilik yap!'' sözlerini kullandı.

Pepe'nin bu açıklamalarının ardından İspanyol gazetecinin de yanıtı sert oldu.

''MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ!''

Twitter'dan Pepe'ye cevap veren Loaiza, ''Pepe beni yalancılıkla suçluyor. Futbol sahası içinde en çok yalan hareket gösteren kişisi kendisi. Vergi dışı şirketini Virgin Adaları'na taşıdığını biliyorum. 1 Euro'ya açtın, 3.7 milyon Euro girdin. Herkes senin kim olduğunu biliyor. Eğer yalan söylüyorsam mahkemede görüşürüz.'' yazdı.

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