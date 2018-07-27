Pepe'den vergi kaçakçılığı için flaş yanıt!

İspanyol gazeteci Fonsi Loaiza'nın Twitter'dan İspanya'da vergi kaçıran oyuncular listesinde'yi de yazması, Portekizli futbolcuyu sinirlendirdi.Twitter'dan paylaşım yapan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu, ''Pepe? Vergi mi kaçırmışım? Twitter'dan yazması kolay. Gerçek ve doğru gaztecilik yap!'' sözlerini kullandı.Pepe'nin bu açıklamalarının ardından İspanyol gazetecinin de yanıtı sert oldu.Twitter'dan Pepe'ye cevap veren Loaiza, ''Pepe beni yalancılıkla suçluyor. Futbol sahası içinde en çok yalan hareket gösteren kişisi kendisi. Vergi dışı şirketini Virgin Adaları'na taşıdığını biliyorum. 1 Euro'ya açtın, 3.7 milyon Euro girdin. Herkes senin kim olduğunu biliyor. Eğer yalan söylüyorsam mahkemede görüşürüz.'' yazdı.