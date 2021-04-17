Pepe: "Ronaldo'yu eleştirenler her yıl 30 golü kolay sanıyor"

Porto'nun 38 yaşındaki savuncusu Pepe, yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu eleştirenlere ateş püskürdü.

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Pepe: 'Ronaldo'yu eleştirenler her yıl 30 golü kolay sanıyor'
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17 Nisan 2021 01:33
Cristiano Ronaldo'nun yakın arkadaşı olduğu bilinen Porto'nun savunmadaki bel kemiği Pepe, yıldız ismi eleştirenlere adeta ateş püskürdü.

Bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Pepe, Cristiano Ronaldo'yu eleştirenlere cevap vererek, "Onu eleştirenler her yıl 30 gol atmanın ne kadar zor olduğunu bilmiyor" sözlerini kullandı. Pepe yakın arkadaşı Cristiano'nun ülkesine futbol oynamak için dönmesinin uzak ihtimal olduğunu belirterek, "Portekiz'de futbol yorumu yapanlara baktığımda onun buna tahammül edip etmeyeceğini bilemiyorum. Bence Torino'da şu anda mutlu ve ayrılmak istediğini sanmıyorum" diye konuştu.

38 yaşındaki stoper Pepe, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'ta oynamaya ve Portekiz'i başarıyla temsil etmeye devam etmesini dilediğini de sözlerine ekledi.

Uzun süre Real Madrid'de takım arkadaşlığı yapan Pepe ile Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nda da yaklaşık 14 yıldır birlikte forma giyiyor.



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