Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmaya Pendikspor, 1-0 kazandı.
Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 90. dakikada Kitsiou kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 90+5'te Bekir Turanç Böke kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 8'e çıkardı ve 3. sırada yer aldı. Bu sezon sadece 1 puana sahip olan Sivasspor ise 19. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Pendikspor, Amed'e konuk olacak. Sivasspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.
