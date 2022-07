Pelkas: 'Jesus başarıya giden yolu biliyor'

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Mol Fehervar'ı 3-0 mağlup ettiklerini maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Sarı laciverlilerin yıldızı, "3-0'lık skorla ayrılıyoruz. Saha içerisinde olumlu yaptığımız şeyler vardı. Ve tabii ki düzeltmemiz gereken şeyler de vardı. Hocamızı dinliyoruz. Kendisi bize her gün oyun planını açıklıyor. İyi bir oyun planı ortaya koyduk. Zaten yakında da ilk resmi maçımıza çıkacağız, hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.



"HOCAMIZI DİNLEMEMİZ GEREKİYOR"



Jorge Jesus'un kendisini daha çok içeride denediğini dile getiren Pelkas, "Benim açımdan farklı bir pozisyon ama her mevkide oynamaya hazırım. Hocamızı dinlememiz gerekiyor. Sadece benim değil, hepimizin. Çünkü kendisi çok tecrübeli ve başarılı bir teknik adam. Bizim saha içerisinde her şeyimizi vermemiz gerekiyor. Hepimizin plana sadık kalması ve onu takip etmesi gerekiyor. Ben kanatta da, ikinci forvette de oynayabiliyorum. Bu plan için çalışıyoruz. Gelecek önümüzde" dedi.



"JESUS BAŞARIYA GİDEN YOLU BİLİYOR"



Pelkas, "Futbol böyle bir şey. Önemli olan güçlü bir şekilde geri dönebilmek. Bunun yanı sıra ayaklarınızın da yere basması gerekiyor. Biz de hocamızı dinliyoruz, onu dinlememiz gerekiyor. Başarıya giden yolu biliyor. Onun planlarını takip etmemiz gerekiyor. Tüm takımın pozisyonları için savaşmaları gerekiyor. Fenerbahçe için çok önemli bir sezon. Uzun süredir kazanılamayan kupalar var. Fenerbahçe, Türkiye'deki en büyük camia. Birinciliği fazlasıyla hak ediyor. Bizim adım adım, maç maç düşünmemiz gerekiyor. Ben önümüzde şampiyonluk yolunda ciddi bir ihtimalin olduğunu düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.





