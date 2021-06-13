Pelkas'a Mönchengladbach kancası

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, Avrupa kulüplerinin gözdesi oldu...Fransa'dan Lyon, Rusya'dan Rubin Kazan, İtalya'dan da Napoli'nin ardından Dimitrios Pelkas'ın Almanya'nın güçlü temsilcisi Mönchengladbach'ın da radarına girdiği kaydedildi.Alman temsilcisinin, Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro fiyat biçtiği 27 yaşındaki oyuncuyu transfer listesinin başına yazdığı vurgulandı.Fenerbahçe'nin 1.9 milyon euro bonservisle transfer ettiği 27 yaşındaki Yunan yıldız, sezonu 10 gol ve 8 asistle tamamladı.