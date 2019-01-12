Pelicans, Terrence Ross'u istiyor!

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New Orleans Pelicans'ın Orlando Magic'ten Terrence Ross ile ilgilendiği öne sürüldü.Sporting News'te yer alan habere göre; playoff mücadelesi içerisine girmek isteyen Pelicans'ın Ross'u istediği ancak Magic'in de playoff resminin içerisinde kalmak için skorer oyuncudan vazgeçmeye yanaşmadığı kaydedildi. Magic'in Ross'tan vazgeçmek için 1. tur draft hakkı istediği ifade edildi.Magic'in ise Ross'u isteyen Pelicans'a, Jonathon Simmons'ı önerdiği bilgisi verildi.New Orleans Pelicans'ın takaslanmadan önce Washington Wizards'tan Kelly Oubre'yi istediği de hatırlatıldı.