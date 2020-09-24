Pawel Kieszek: "Penaltılar için daha önce çalışmıştık"

Rio Ave'nin 36 yaşındaki kalecisi Pawel Kieszek, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Pawel Kieszek: 'Penaltılar için daha önce çalışmıştık'
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24 Eylül 2020 23:19
Rio Ave'nin 36 yaşındaki kalecisi Pawel Kieszek, Beşiktaş'ı penaltılarla UEFA Avrupa Ligi dışına ittikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Penaltılara çalıştıklarını kaydeden tecrübeli oyuncu, "Futbol böyle bir oyun. Bence biz kazanmayı hak ettik. İyi oynadık, golü bulmak için çok net pozisyonlar yakaladık. 85. dakikada gol attık. Penaltılarla tur atlamak özeldi. Takımın kendine güveni vardı. Hocamız kimin penaltı atmak istediğini sordu ve birçok oyuncu istekli oldu. Penaltılara çalışmıştık ve gerekeni yaptık." dedi.

Beşiktaş'ın önemli bir takım olduğunu kaydeden kaleci, "Beşiktaş harika bir takım ancak sahada maçlar 11'e 11 oynanıyor. Biz daha iyiydik. Fiziksel olarak da daha iyi durumdaydık. Tondela maçında da son dakikalarda attık, Bosna'daki maçta da öyle oldu. Rakiplerimize göre fiziksel olarak etkiliyiz." ifadelerini kullandı.



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