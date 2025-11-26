26 Kasım
Paul Scholes'tan Arne Slot'a ağır eleştiri

Manchester United efsanesi Paul Scholes, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un şampiyonluk sonrasında Ibiza'da yaptığı kutlamaları hedef alarak düşüşün temelinin o dönemde atıldığını savundu.

calendar 26 Kasım 2025 18:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester United efsanesi Paul Scholes, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un geçen sezon sonlarına doğru Ibiza'da yaptığı kutlama seyahatini sert sözlerle eleştirdi.
 
Scholes'a göre Liverpool'un yaşadığı düşüşün temeli, şampiyonluğun ilan edilmesinin hemen ardından yapılan bu tatil ve eğlence etkinlikleriyle atıldı.
 
ŞAMPİYONLUKTAN SONRA IBIZA KUTLAMASI
 
Liverpool, 2024-25 sezonunda 7 Nisan'da Tottenham'ı 5-1 mağlup ederek Premier Lig şampiyonluğunu garantilemişti.
 
Zaferin ardından teknik direktör Arne Slot, Mayıs ayında Gary Lineker'ın kardeşi Wayne Lineker'a ait olan Ibiza'daki ünlü O Beach kulübünde kutlama yapmıştı.
 
Takımdaki bazı oyuncuların da şampiyonluğun hemen ardından Dubai'ye uçtuğu biliniyordu.
 
"GERİLEME O ZAMANDA BAŞLADI"
 
Scholes, The Good, The Bad and The Football podcast'inde Liverpool'un yaşadığı performans düşüşünü bu kutlama sürecine bağlayarak şu ifadeleri kullandı:
 
"Bence her şey geçen sezonun sonlarına doğru başladı. Şampiyon oldukları zamanı hatırlıyor musunuz? Gerileme, Ibiza'ya veya benzeri bir yere gittiklerinde başladı."
 
"SEZON BİTMEDEN DJ'LİK SAYGISIZLIK"
 
Scholes özellikle Arne Slot'un Ibiza'da DJ kabinine geçmesini hedef aldı:
 
"Arne Slot bir DJ'di. Ibiza'da DJ'lik yapıyordu. Ama bu sezon bitmeden önceydi, demek istediğim bu. Sezon bitmeden bunu yapmanın saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bence utanç verici."
 
LIVERPOOL CEPHESİ SESSİZ
 
Scholes'un sert eleştirilerine karşılık Liverpool cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.
 
Kırmızılar'ın ligdeki geleceği ve Slot liderliğinde yaşayacağı performans çizgisi ise merakla takip ediliyor.
