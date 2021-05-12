Papiss Cisse: "Fenerbahçe şampiyon olabilir"

Fenerbahçeli Papiss Cisse, Sivasspor maçı sonrası konuştu. İşte Papiss Cisse'nin açıklamaları...

Haber; Sporx.com
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Papiss Cisse: 'Fenerbahçe şampiyon olabilir'
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11 Mayıs 2021 23:58
Fenerbahçeli Papiss Cisse, Sivasspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE PAPISS CISSE'NİN AÇIKLAMALARI

Türkiye'de üç büyük kulüp var ve bunlardan birinde oynuyorum. Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Süper Lig iyi bir lig ve bu ligde mücadele ettiğim için şanslıyım. Takımım için gol attım ama ne yazık ki sonuç gelmedi. Takım olarak kaybettik.

Şampiyonluk için şansımız devam ediyor. Hiçbir şey bitmedi. Beşiktaş ev Galatasaray da kaybedebilir. Kayserispor maçını kazanıp, bekleyeceğiz.

Üzerimizde baskı yoktu, rahattık .Şampiyonluk için oynuyoruz, sahada elimizden geleni yaptık. Son maç savaşacağız.

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