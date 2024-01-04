Pacers, Pascal Siakam için Raptors'ı "yoklayacak"

Indiana Pacers'ın, Toronto Raptors'ı yıldız oyuncu Pascal Siakam'ın müsaitliğini görmek adına aramaya devam edeceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Pacers, Pascal Siakam için Raptors'ı 'yoklayacak'
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04 Ocak 2024 14:18
Indiana Pacers'ın, Toronto Raptors'ı yıldız oyuncu Pascal Siakam'ın müsaitliğini görmek adına aramaya devam edeceği iddia edildi.

136,9 milyon dolarlık kontratının son yılında bulunan Siakam'ın adı, tüm sezon boyunca takas söylentileriyle geçmişti. Toronto'nun OG Anunoby'yi göndermesiyle Siakam'ın takımdaki geleceği, NBA gündeminde sıcak bir konu haline gelmiş bulunuyor.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Pacers, Raptors'ın yıldız oyuncuyu elinde tutma kararlılığını test etmeye devam edebilir:

"Pacers'ın Toronto'daki Pascal Siakam'ı yoklayacak bir takım olmaya devam edeceğine inanıyorum."

Substack'ten Marc Stein tarafından Pazartesi günü hazırlanan bir rapora göre Siakam'ın, geleceği hakkında karar vermeden önce serbest oyuncu dönemine girmeyi tercih ettiği bildirilmişti. Bunun bir nedeni, kendisini takas yoluyla alan herhangi bir takımın, kontratını yalnızca iki yıllık bir sözleşmeyle uzatabilmesiydi.

Raptors ise, Siakam'a dört yıllığı yaklaşık 190 milyon dolarlık bir kontrat teklifinde bulunabilecek, ancak bu kararı 30 Temmuz tarihinden önce alması gerekecek.

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