Osimhen'den Barcelona ve transfer yanıtı!

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-0 yendiği karşılaşmada hat-trick yapan Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.



Mücadele sonrası görüşlerini paylaşan Osimhen "Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza... Hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Yunus geri döndü. O da çok önemli bizim için. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız." dedi.



Penaltıda topu Alvaro Morata'ya vermesi hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Osimhen "Son röportajımda da söyledim, bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Hepimiz kardeşiz. Morata da büyük bir oyuncu. Birbirimize saygı duyuyoruz. Aynı durumda o da topu bana verirdi. Takım arkadaşlarımın hepsi çok kıymetli benim için. Bu momentumun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"BİRBİRİMİZİN ARKASINI KOLLUYORUZ"



Victor Osimhen, GS TV'ye yaptığı açıklamada "Golü benim atmam önemli değil. Penaltı olunca orada topu Morata'ya verdim. Çünkü karşılıklı saygı ve sevgi daha önemli. Çünkü Morata bana her zaman çok özgüven veriyor. Geldiğinden beri bize deneyimlerini aktarıyor. Takım arkadaşım olması da sıra dışı bir duygu. Galatasaray'da biz hep birbirimizin yanındayız. Birbirimizin arkasını kolluyoruz." dedi.



BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA



Osimhen, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak amacımız 5. yıldız. Bunu başarmak için mücadele ediyoruz her maçta. Bunu başaracak çok oyuncuya sahibiz. Birlik içerisinde mücadele ediyoruz. İlk defa Galatasaray'da hat-trick yaptık ve devamının geleceğine inanıyorum ama an önemlisi 5. yıldız ve bu yolda ilerliyoruz." dedi.



MORATA YANITI



Açıklamalarına devam eden golcü futbolcu, "Normalde penaltıyı benim atmam gerekiyor fakat Morata da listedeki isimlerden biri. Takım içerisinde de önemli bir figür. Geldiğinden beri herkese destek oluyor. Sevgi ve saygıyla iyi bir ilişki sürdürüyoruz. O da golünü atmış oldu. 5. yıldıza önemli katkısı olacağına eminim." diye konuştu.



BARCELONA HABERLERİ - GELECEĞİ



Osimhen, kendisi hakkında Barcelona haberlerinin çıktığının hatırlatılması ve geleceğiyle ilgili gelen soruya, "Daha önce de söyledim, sezon sonuna kadar bunlarla ilgili herhangi bir şey yok ve buranın oyuncusuyum ben. Okan Hocam ve başkanla konuşma yapacağız sezon sonunda. Bu kulübü çok seviyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Oturmuş bir düzenim var burada. En önemlisi kulübün başarısı transfer değil benim için. Bence doğru yolda ilerliyoruz. Bu yolda da da takıma yardımcı olmak istiyorum. Benim için en önemlisi bu şu anda." yanıtını verdi.