Orkun Kökçü'ye Lyon kancası

Feyenoord forması giyen milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Olimpik Lyon'un radarına girdi.



LYON, YAKINDAN TAKİP EDİYOR



Fransız basınında yer alan habere göre, UEFA Konferans Ligi'nde bir sürprize imza atarak final oynayan Feyenoord'da birçok oyuncuya ciddi taliplerin olduğu belirtildi. Haberde, Olimpik Lyon'un da milli futbolcumuz Orkun Kökçü'yü yakından takip ettiği aktarıldı.



15 MİLYON EURO



Feyenoord'un içinde bulunduğu ekonomik durum sebebiyle milli futbolcumuzun transferinin 15 milyon euro'ya bitebileceği ifade edildi.



9 GOL, 9 ASİST



Bu sezon Feyenoord'da 51 maçta oynayan 21 yaşındaki Orkun Kökçü, 9 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Milli futbolcumuzun, Hollanda ekibi ile sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.





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