Onyekuru yerine Ivan Angulo

Onyekuru'nun takımdan ayrılmasının ardından kanat bölgesine hızlı bir isim arayan Galatasaray, geçen sezon ilgilendiği Palmeiras forması giyen Ivan Angulo'ya yeniden talip oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Onyekuru yerine Ivan Angulo
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05 Temmuz 2020 11:20
Onyekuru'nun ayrılmasıyla kanat bölgesine hızlı bir isim arayan Galatasaray, geçen sezon ilgilendiği Ivan Angulo'ya yeniden talip oldu.

Ocak 2020'de Kolombiya ekibi Envigado'dan 2.65 milyon Euro'ya Palmeiras'a transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, haziran ayında Cruzeiro'ya kiralandı. 31 Aralık 2020'ye kadar Cruzeiro ile kontratı bulunan Angulo idmanlara çıkıyor fakat kulüpler arasında ödeme problemleri bulunuyor.

Ivan Angulo, bu sezon 17 maçta 2 gol, 3 asist yaptı.



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