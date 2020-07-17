Onyekuru, Monaco'da kadroya alınmadı!

Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun Belçika ekibi Cercle Brugge ile oynadığı hazırlık maçı kadrosunda Henry Onyekuru yer almadı.
Monaco, 23 yaşındaki hücum oyuncusunu, Süper Lig devam ederken Galatasaray'dan geri çağırmıştı.
ONYEKURU, G.SARAY'DA KALMAK İSTEMİŞTİ
Monaco'ya çağırıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Nijeryalı yıldız, "Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Monaco, 23 yaşındaki hücum oyuncusunu, Süper Lig devam ederken Galatasaray'dan geri çağırmıştı.
ONYEKURU, G.SARAY'DA KALMAK İSTEMİŞTİ
Monaco'ya çağırıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Nijeryalı yıldız, "Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.