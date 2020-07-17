Onyekuru, Monaco'da kadroya alınmadı!

Onyekuru, Monaco'nun Cercle Brugge ile oynadığı hazırlık maçının kadrosuna dahil edilmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; asmonaco.com
Onyekuru, Monaco'da kadroya alınmadı!
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17 Temmuz 2020 20:04
Fransa Ligue 1 takımlarından Monaco'nun Belçika ekibi Cercle Brugge ile oynadığı hazırlık maçı kadrosunda Henry Onyekuru yer almadı.

Monaco, 23 yaşındaki hücum oyuncusunu, Süper Lig devam ederken Galatasaray'dan geri çağırmıştı.

ONYEKURU, G.SARAY'DA KALMAK İSTEMİŞTİ

Monaco'ya çağırıldıktan sonra açıklamalarda bulunan Nijeryalı yıldız, "Daha fazla süre almak için Galatasaray'a gitmek istediğimi söyledim. Kulübün, Galatasaray'ın sözleşme uzatma teklifini reddedeceğini önceden biliyordum. Monaco'da kendimi kanıtlamak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.



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