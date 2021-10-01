Onyekuru: "Fenerbahçe deplasmanında harika zafer"

Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 3-0 yenildiği maçın sonrasında Onyekuru'dan paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Onyekuru: 'Fenerbahçe deplasmanında harika zafer'
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01 Ekim 2021 01:46
Olympiakos'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın sonrasında Galatasaray'ın eski oyuncularından Henry Onyekuru kısa bir mesaj yolladı.

Kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Nijeryalı, "Avrupa Ligi'nde bir diğer önemli zafer. Harika takım performansı ve deplasmanda gol yemeden bitirilen bir maç" şeklinde paylaşım yaptı.


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