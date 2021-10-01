Onyekuru: 'Fenerbahçe deplasmanında harika zafer'

Olympiakos'un Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın sonrasında Galatasaray'ın eski oyuncularından Henry Onyekuru kısa bir mesaj yolladı.



Kritik bir galibiyet aldıklarını söyleyen Nijeryalı, "Avrupa Ligi'nde bir diğer önemli zafer. Harika takım performansı ve deplasmanda gol yemeden bitirilen bir maç" şeklinde paylaşım yaptı.



