Ömer Erdoğan: "Doğru görüntü verdik"

Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Rizespor karşılaşması sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ömer Erdoğan: 'Doğru görüntü verdik'
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12 Eylül 2021 20:32
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Rizespor'u 2-0 yendikleri maçın sonrasında milli arada doğru bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Maçın zor geçeceğinin analizini futbolcularla konuştuğunu kaydeden Erdoğan, "Önemli bir galibiyet deplasmanda. Rize'nin lige istediği gibi başlayamadığını oyuncularıma anlatmıştım. Yenmek için çok mücadele edeceklerdi. Kazanmak için onlar kadar mücadele etmek ve doğru şeyler yapıp inanan bir görüntü vermeliydik. Oyuncularım doğru görüntü verdi." ifadelerini kullandı.

Takım oyunundan memnun olduğuna değinen Erdoğan, "Baskılı oynadık. Rakibimiz savunmadan çıkarken oyun kurmasına izin vermedik. Uzun toplara yönlendirdik. Takımın tümünü tebrik ediyorum. Artık bu maçın analizini yapıp önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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