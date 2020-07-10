Ömer Bayram: 'Ben de çok üzülüyorum'

Süper Lig'de son 7 maçı kazanamayan Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu, yaşadıkları kötü süreçten dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.Sosyal medyadaki kişisel hesabından açıklamalarda bulunan Ömer Bayram, "" ifadelerini kullandı.Bireysel olarak yaşadığı üzüntüyü paylaşmak istediğini anlatan Ömer, şunları kaydetti:Ömer, spor yorumcularının üslubuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı vurgulayarak, "" şeklinde görüş belirtti.Sarı-kırmızılı futbolcu, en zor günlerinde dahi kendisine sürekli destek olup sevgilerini hissettiren Galatasaray taraftarına teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.