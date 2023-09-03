Omar Colley'den 2017'den sonra bir ilk!

Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşılaştığı maçta Omar Colley, bir kez daha fileleri havalandırdı.
Gambiyalı stoper Omar Colley, oynadığı son 4 maçta 3. golünü attı.
Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı ilk üç golün ikisini kafa vuruşlarıyla kaydeden tecrübeli oyuncu, Mart 2017'den (Genk formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.
30 yaşındaki stoper, Pendikspor, Dinamo Kiev ve Sivasspor maçlarında topu ağlara gönderdi.
Gambiyalı stoper Omar Colley, oynadığı son 4 maçta 3. golünü attı.
Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı ilk üç golün ikisini kafa vuruşlarıyla kaydeden tecrübeli oyuncu, Mart 2017'den (Genk formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.
30 yaşındaki stoper, Pendikspor, Dinamo Kiev ve Sivasspor maçlarında topu ağlara gönderdi.
⚽️Pendikspor
⚽️Dinamo Kiev
❌Dinamo Kiev
⚽️Sivasspor
Omar Colley, son 4 maçta 3. golünü attı. pic.twitter.com/gB9aHnSd2f
— Sporx (@sporx) September 3, 2023