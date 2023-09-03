Omar Colley'den 2017'den sonra bir ilk!

Omar Colley, Mart 2017'den bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Omar Colley'den 2017'den sonra bir ilk!
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03 Eylül 2023 20:15
Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşılaştığı maçta Omar Colley, bir kez daha fileleri havalandırdı.

Gambiyalı stoper Omar Colley, oynadığı son 4 maçta 3. golünü attı.

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig'de attığı ilk üç golün ikisini kafa vuruşlarıyla kaydeden tecrübeli oyuncu, Mart 2017'den (Genk formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

30 yaşındaki stoper, Pendikspor, Dinamo Kiev ve Sivasspor maçlarında topu ağlara gönderdi.

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