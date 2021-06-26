Olympiakos Bruma'nın bonservisini almadı

Geçen sezonu Olympiakos'ta geçiren Bruma'nın satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı ve Portekizli oyuncunun yeniden PSV'ye geri döndüğü belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Olympiakos Bruma'nın bonservisini almadı
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26 Haziran 2021 00:14
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Bruma'nın kiralık olarak forma giydiği Olympiakos tarafından bonservisi alınmayacağı belirtildi.

Hollanda basını, bonservisi PSV'de olan ve geçen sezon Olympiakos'ta geçiren Bruma'nın yeniden takımına döndüğünü yazdı. Olympiakos'taki performansı yetersiz bulunan Bruma'nın 6,7 milyon euro olan satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtilirken bu paranın Yunan ekibi tarafından çok bulunduğu belirtildi.

Haberlerde Bruma'nın PSV'de mutsuz olduğu ve yeni sezon öncesinde yeniden transfer yapmak için fırsat kolladığı da belirtiliyor.

26 yaşındaki Portekizli oyuncu geçen sezon Olympiakos formasıyla 37 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.


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