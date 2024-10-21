Oklahoma City Thunder'ın, eski barmen Alex Reese ile standart bir sözleşme imzaladığı bildirildi.



Reese'in menajerinin ESPN'e yaptığı açıklamaya göre 25 yaşındaki oyuncu, Isaiah Hartenstein'ın sakatlığının ardından pivot rotasyonuna ekleme yapmak isteyen Thunder ile normal sezon kadrosunda yer almak için sözleşme imzaladı.



Thunder ile garantili olmayan bir kontrat yapan Reese, sol elindeki kırık nedeniyle beş ila altı hafta parkelerden uzak kalacak olan Hartenstein'ın yerini alıyor olacak.



25 yaşındaki Reese, bu hafta serbest bırakılmadan önce hazırlık maçları dönemini Thunder'da geçirmişti.



ESPN'den Shams Charania, Reese'in Alabama Üniversitesi'nde geçirdiği dört sezonun ardından, bir yıl barmen olarak çalıştıktan sonra 2021'de basketbolu bıraktığını, ardından önceki sezon Portland Trail Blazers'ın G League takımına katılmadan önce 2022'de Lüksemburg'da oynadığını bildirdi.



Reese, G League'de oynadığı 32 normal sezon maçında 13,2 sayı, 5,0 ribaund ve 1,4 blok ortalamaları kaydetmişti.



