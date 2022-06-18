Oğuzhan'dan transfer kararı

Beşiktaş'a veda eden deneyimli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Başakşehir ihtimali ortadan kalktı. Futbolcu, transfer için kararını verdi.

Haber; Akşam
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Oğuzhan'dan transfer kararı
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18 Haziran 2022 15:08
Beşiktaş ile yolları ayrılan Oğuzhan Özyakup'un transferde yeni adresi netleşmek üzere. Deneyimli orta saha oyuncusu Süper Lig'de kalacak.

BAŞAKŞEHİR DEFTERİ KAPANDI

Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Feyenoord'un gündemine gelen Oğuzhan Özyakup'un Hollanda'ya dönebileceği iddia edilmişti. Emre Belözoğlu'nun uzun süredir peşinde koştuğu Oğuzhan Özyakup için Başakşehir defteri tamamen kapandı.

ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞME

Oğuzhan Özyakup'a planlarını anlatan Abdullah Avcı, milli futbolcuyu ikna girişimlerine başladı. Taraflar arasında görüşmeler sürerken Özyakup için Galatasaray da devreye girdi. Deneyimli futbolcunun menajeri, her iki takımla da temaslarını sürdürüyor.

ÖMER BAYRAM'IN YORUMU OLAY OLMUŞTU

Bu arada Galatasaray'ın tecrübeli sol beki Ömer Bayram'ın geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Özyakup'un paylaşımına kum saati emojisi koyarak yorum yapması transfer dedikodularını alevlendirmişti. Ancak oyuncunun Trabzonspor'a daha yakın olduğu ortaya çıktı.



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