BAŞAKŞEHİR DEFTERİ KAPANDI

ABDULLAH AVCI İLE GÖRÜŞME

ÖMER BAYRAM'IN YORUMU OLAY OLMUŞTU

Beşiktaş ile yolları ayrılan Oğuzhan Özyakup'un transferde yeni adresi netleşmek üzere. Deneyimli orta saha oyuncusu Süper Lig'de kalacak.Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Feyenoord'un gündemine gelen Oğuzhan Özyakup'un Hollanda'ya dönebileceği iddia edilmişti. Emre Belözoğlu'nun uzun süredir peşinde koştuğu Oğuzhan Özyakup için Başakşehir defteri tamamen kapandı.Oğuzhan Özyakup'a planlarını anlatan Abdullah Avcı, milli futbolcuyu ikna girişimlerine başladı. Taraflar arasında görüşmeler sürerken Özyakup için Galatasaray da devreye girdi. Deneyimli futbolcunun menajeri, her iki takımla da temaslarını sürdürüyor.Bu arada Galatasaray'ın tecrübeli sol beki Ömer Bayram'ın geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Özyakup'un paylaşımına kum saati emojisi koyarak yorum yapması transfer dedikodularını alevlendirmişti. Ancak oyuncunun Trabzonspor'a daha yakın olduğu ortaya çıktı.