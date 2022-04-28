Oğuz Savaş: 'Türk milletine armağan olsun'

Bahçeşehir Koleji'nde; Oğuz Savaş, Erkan Yılmaz ve Berkay Candan FIBA Europe Cup'taki şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli oyuncu Oğuz Savaş, kupayı Türk halkına armağan ettiklerini vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün sezon bunun için çalıştık. Sonunda da hak ettiğimizi aldık. Tüm Türk milletine, Bahçeşehir Koleji ailesine ve bizi destekleyen herkese armağan olsun." dedi.



Erkan Yılmaz ise FIBA Avrupa Kupası'nda sezona favori olarak başladıklarına değinerek, "Sezona net favori olarak başlamanın baskısıyla oynamak kolay olmuyor ama bütün sezon boyunca bu baskının üstesinden geldik. Sonunda da kendi evimizde kupayı kaldırdık. Çok heyecanlıyız. Bir Avrupa kupası kazandık. Ülkemiz için çok önemli. Basketbolumuzun böyle başarılara ihtiyacı var. Bunu elde ettiğimiz için mutlu ve gururluyuz." açıklamasını yaptı.



Erhan, salonu dolduran taraftara değinerek, "Bence FIBA, Bahçeşehir Koleji'nin organizasyonlarında olmasından dolayı gurur duymalı. Bugün inanılmaz bir atmosfer vardı. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve taraftarlarımız, çok güzel bir atmosfer oluşturdu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Berkay Candan da şampiyonluğun heyecanını yaşadığını belirterek, "Bütün sezon bunun için uğraştık ve sonuca ulaştığımız için çok mutluyuz. Ülkemize bir kupa getirdiğimiz için çok gururluyuz. Bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum. Onlar olmasa buralara kadar gelemezdik. Bizi çok desteklediler. Bu kupayı onlara armağan ediyoruz." diye konuştu.





İLGİLİ VİDEO