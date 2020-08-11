Oğulcan Çağlayan: 'Biz sözümüzü tutarız'

"GALATASARAY BİR HİS TAKIMIDIR"

"Galatasaray bir his takımıdır. Anneme, 'Galatasaray beni istiyor' dediğimde gözyaşı döktü." ifadelerini kullandı.

"ONDAN ÇOK UMUTLUYUZ"

Oğulcan Çağlayan, 7 yıl sonra Galatasaray'a döndü. 🔙pic.twitter.com/W5Y5oh6C0d



— Sporx (@sporx) August 11, 2020

'ın yeni transferi, 4 yıllık imza atmasının ardından ilk görüşlerini paylaştı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de yeni transferleri için Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.Yeniden Galatasaray'da olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Oğulcan Çağlayan; "Bu camianın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Aslına bakarsanız bu camiadan hiç kopmamıştım. 17 yaşımda bu camiadan içeriye girmiştim ve sonrasında yaşanılan süreçten sonra buradan ayrılıp uzun bir yol kat etmiştim. Tekrardan burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarın ve camianın gücünü hissedebiliyorum. Biz kocaman bir aile olacağız. Bir sene ara verdiğimiz kupa merasimine devam edeceğiz." dedi.Oğulcan sözlerinin devamında; "Önümüzdeki sezon hızlı bir şekilde başlayıp, kupaları kaldırıp taraftarımızla birlikte çok güzel, mutlu günler yaşayacağımıza inanıyorum. Biz söz verdiğimiz zaman sözümüzü tutarız. Herkesin değerleri vardır. Benim için bu değerler çok önemli. Bu süreçte sözleşme uzatmayacağımı ve önümüzdeki sezon farklı planlarımızın olduğunu Çaykur Rizespor'a dile getirdim. Onlar bana her zaman saygı duyduklarını söylediler ama beklemediğim anda son dakika aksiyon yaptılar. Biz de bunun akabinde karşılık verdik. Keşke böyle bir son olmasaydı ama kendilerini böyle tercih etti. Ben onlara yeni sezonda başarılar diliyorum. İnşallah hayal ettikleri, hedefledikleri başarılara ulaşırlar." dedi.24 yaşındaki oyuncu ayrıca,Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise; "Oğulcan benim bildiğim bir sporcu. Önce benim memleketime gitti Antep'e, sonra döndü Rize'ye gitti. Şimdi doğru yeri ve yuvasını buldu. İnşallah burada çok başarılı olur. Galatasaray'a hizmet eder. Galatasaray'da uzun vadede daha yüksek görevlere gelir. Biz Oğulcan'dan çok umutluyuz. Altyapısının çok iyi olduğunu biliyoruz ve kendisine hoş geldin diyoruz." dedi.