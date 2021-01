O'Connor: "GM'ler bu ekiplere dikkat diyor: Knicks, Pelicans, Mavs, Heat!"

The Ringer'dan Kevin O'Connor, NBA'deki yöneticilerin New York Knicks, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks ve Miami Heat ekiplerini, gizliden gizliye bu sezon büyük bir takas yapmak için muhtemel adaylar olarak gördüklerini açıkladı.



O'Connor, Houston Rockets süperstarı James Harden ve Washington Wizards yıldızı Bradley Beal hakkındaki son takas iddialarını, yazdığı bir makalede şu şekilde tartıştı:



"Radarın altında ilerleyerek kendilerini süperstar çekilişine sokabilecek birkaç takım da olabilir. Bu hafta sonu 14 ön büro yöneticisine, hangi takımların gizliden gizliye büyük bir anlaşma için uygun adaylar olduklarını sordum. Yöneticilerden altı tanesi Pelicans derken, üç tanesi Heat, iki tanesi de Knicks dedi. Mavericks, Nuggets ve Spurs'ün her biri de birer oy aldılar."



NBA'nin 2020-21 sezonundaki son takas tarihi 25 Mart olarak belirlenmişti. Bu süperstarlardan birinin yer değiştirmesi durumunda, yukarıda belirtilen takımlardan birinin dahil olma ihtimali yüksek olabilir.