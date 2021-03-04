Nwakaeme, Kasımpaşa maçlarını seviyor

Nijeryalı yıldızın Süper Lig'de en çok gol attığı takım Kasımpaşa... İstanbul ekibine karşı oynadığı 4 maçta 6 kez fileleri havalandırıp, 2 de asist yapan Nwakaeme, bugün yine Fırtına'nın en büyük kozu olacak.

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Nwakaeme, Kasımpaşa maçlarını seviyor
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04 Mart 2021 12:24
Ligde en son 24. haftadaki Yeni Malatya karşılaşmasında gol atan Anthony Nwakaeme, bugünkü Kasımpaşa deplasmanında teknik direktör Abdullah Avcı'nın en önemli hücum silahı...

Gaziantep ve Fenerbahçe mücadelelerini boş geçen Nwakaeme, Kasımpaşa maçlarını ise ayrı seviyor. Öyle ki Nijeryalı yıldızın en çok gol attığı takım Kasımpaşa. İstanbul ekibine karşı çıktığı 4 lig mücadelesinde tam 6 kez rakip ağları sarsan Nwakaeme'nin ayrıca 2 asisti bulunuyor. Söz konusu 4 maçta tam 8 kez skora etki eden 31 yaşındaki sol kanat, müthiş serisini devam ettirmek istiyor.

Abdullah Avcı'nın saha içi liderlik görevini verdiği Nwakaeme, hücum bölgesinde Bordo-Mavililer'in kilit ismi olacak.



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