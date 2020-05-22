Nwakaeme: 'Hazırız, iki kupaya da talibiz'

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Anthony Nwakaeme antrenmanların çok iyi gittiğini söyledi.Nijeryalı futbolcu "Yarın maç oynayacakmış gibi hazırlanıyoruz. Çok iyi çalıştık. Takımda da moraller yerinde. Kaldığımız yerden devam ederek sezon sonunda hem şampiyon olmayı hem de Türkiye Kupası'nı kazanmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.Nwakaeme, "Ligler ertelenmeden önce formdaydık ve lider durumdaydık. Trabzonspor bu sezon şampiyonluğu fazlasıyla hak etti" dedi.Başarılı futbolcu ligde bu sezon 10 gol, 9 asistle oynuyor.