Nwakaeme: "Böyle devam etmeliyiz"

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, Malatyaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Nwakaeme: 'Böyle devam etmeliyiz'
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26 Eylül 2020 21:46
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede ağları sarsan Anthony Nwakaeme, maç sonrasında konuştu.

Böyle devam etmeleri gerektiğini belirten Nwakaeme, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. İyi bir maç oldu, kazandığımız için mutluyum. Bu galibiyet çalışmaya devam etmemizi, daha fazla galibiyetler almamızı söylüyor. Benim için bu maç bunu söylüyor." dedi.



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