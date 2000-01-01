Nurse: "Akıl hocam, Phil Jackson'dı"

Toronto Raptors koçu Nick Nurse, akıl hocasının, efsanevi koç Phil Jackson olduğunu söyledi.



Nurse, Fran Fraschilla ile birlikte World of Basketball podcast'ine konuk oldu ve Jackson'ın kendi koçluk tarzı üzerindeki etkisi hakkında konuştu:



"O benim akıl hocamdı, ama bundan haberi yoktu. Beni etkisi altına alan şey, Chicago Bulls'un her maçını izlerken, onların hücumda (üçgen) ve savunmadaki oyun tarzlarını incelemekti. Jackson'la 3-4 gün geçirme şansım olmuştu ve bu gerçekten olağanüstüydü. Basketbol hakkında konuşmuştuk. Onun koçluk tarzı bana çok yardımcı olmuş ve fikirlerimi etkilemişti."



Jackson, Chicago Bulls (altı) ve Los Angeles Lakers (beş) ile 11 NBA şampiyonluğu kazanırken, Nurse ise, ligde başantrenör olarak ilk sezonunda Raptors ile 2019 NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.



