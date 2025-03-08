Nikola Jokic'ten tarihi performans

NBA'de normal sezon mücadelesinde Denver Nuggets, kendi evinde Phoenix Suns'ı konuk etti. Karşılaşmaya Nikola Jokic tarihi performansı ile damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Nikola Jokic'ten tarihi performans
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08 Mart 2025 10:25
Denver Nuggets, Phoenix Suns'u konuk ettiği karşılaşmayı uzatmalarda 149-141 kazandı ve bu sezonki 40. galibiyetine ulaştı. Karşılaşmaya ise Jokic damga vurdu.

Nikola Jokic, 31 sayı, 21 ribaunt ve 22 asistle takımını galibiyete taşıdı. Jokic, NBA tarihinde en az 30 sayı, 20 ribaunt ve 20 asistle triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

Nuggets'ta Aaron Gordon 27, Christian Braun 25 ve Jamal Murray 19 sayı kaydetti.

Devin Booker'ın 34, Kevin Durant'ın ise 29 sayısı Suns'ın 34. mağlubiyetini önleyemedi.


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