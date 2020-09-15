Nihat Özdemir: 'Limitler ile ilgili sorunları çözdük'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitleri ile ilgili açıklama yaptı.



EkoTürk TV'den Serhat Ulueren'e konuşan Özdemir, "Limitler hakkında 21 kulübümüzün, transferler hakkında birkaç kulübümüzün sıkıntıları vardı. Şu son 2-3 gün içersinde takım harcama limitleri konusunda gelirlerini bize getirdiler. Bazı ana para ödemelerinin bu yıl olmayacağını gösterdiler. Ona göre bazı takım harcama limitlerini ilan ettik." dedi.



Nihat Özdemir, "Futbolcu transferlerini ulaştırdılar, hepsinin onaylarını verdik. Şu anda takım harcama limitleri konusunda bütün takımlar ile takım harcama limitleri sekreteryamız görüşüyor. Gerekli destekleri vererek önlerini açmaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini sürdürdü.



FENERBAHÇE'NİN LİMİT TEPKİLERİ...



"Fenerbahçe'nin limitler konusunda tepkileri vardı." sözleri üzerine Nihat Özdemir, "Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hiçbir takımın, takım harcama limitleri konusunda sıkıntıları kalmadı. Ancak, ne yaptık. Bütün takımları para harcama yönünde disipline ettik. Hiçbir geri adım atmadık." cevabını verdi.



