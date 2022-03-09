Nihat Özdemir'den 12 hakem için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu, 12 hakemin kalan 10 haftada maç yönetemeyecek olması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nihat Özdemir'den 12 hakem için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Mart 2022 13:45
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündemi belirleyen hakem kararıyla alakalı NTV'ye konuştu.

Nihat Özdemir, konu hakkındaki görüşünün attığı imza ile ortada olduğunu vurguladı.

"Merkez Hakem Kurulu'ndan hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım." diyen Özdemir oy birliği ile karar aldıklarını açıklarken, "Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.