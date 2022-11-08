Nihat Kahveci: '2 ayda efsane olan oyuncu fincan atıyor'

Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'ün Nihat Kahveci'ye sosyal medya üzerinden verdiği cevaba bir yanıt daha geldi.



TRT Spor'da yorumculuk yapan Nihat Kahveci, Tayfur Bingöl'ün sosyal medyadan "5 saniyenin önemi Kahveci." paylaşımına yanıt verdi. Kahveci canlı yayında Bingöl'ün sözlerine, "Taçtaki 5 saniyenin öneminden bahsediyorlar bana. Ben bilmiyorum. İki ayda efsane olan oyuncu bana fincan yolluyor ya. Gözünü seveyim ya." diyerek tepki gösterdi.



Tayfur Bingöl, Galatasaray maçında top toplayıcı bir çocuğun kenarda topu kendisine seri bir şekilde atmamasına tepki göstermiş ve elinden topu sert bir şekilde alarak tepki çekmişti.



NİHAT KAHVECİ NE DEMİŞTİ?



Karşılaşmanın ardından TRT Spor ekranlarında maçı değerlendiren Nihat Kahveci, Tayfur Bingöl'ü eleştirdi. Kahveci, şu ifadeleri kullandı: "Beni en çok üzen şey Tayfur'un top toplayıcı çocuğu itmesi oldu. O arma itmez o çocuğu. Tayfur Bingöl kusura bakmasın. Beş saniye geçirdi sadece. Ne yapacaktın, maçı mı alacaktın? Hem armadan bahset hem de o çocuğu it. Bu mu Türk bayraklı Beşiktaş armasının karşılığı?".



Tayfur Bingöl, Nihat Kahveci'ye bugün sosyal medya hesabından yanıt verdi. Instagram hesabından Tottenham'ın Olympiakos'u 4-2 yendiği maçta, top toplayıcı çocuğun topu hızlı vermesi sonucu yapılan hızlı atakla atılan golü paylaşan Bingöl, şu ifadeleri kullandı: "5 saniyenin önemi Kahveci."





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