Newcastle United'dan rekor transfer hamlesi!

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, rekor bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Newcastle United'dan rekor transfer hamlesi!
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26 Ekim 2021 19:16
Suudi Arabistan kaynaklı bir konsorsiyuma satılmasının ardından yeni bir yapılanmaya giden ve teknik direktörü Steve Bruce ile yollarını ayıran Newcastle United, transferde de düğmeye bastı.

İngiliz ekibinin, Feyenoord'da forma giyen Luis Sinisterra'yı radarına aldığı ve transfer için Hollanda ekibinin kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

FEYENOORD İÇİN REKOR GELEBİLİR

Feyenoord'un Kolombiyalı futbolcu için 20 milyon euro'luk bir bonservis geliri beklediği belirtildi.

2006 yılında Dirk Kuyt'u Liverpool'a 18 milyon euro karşılığında gönderen Hollanda ekibinin, bu transfer gerçekleşirse kulüp tarihinin en pahalı satışına imza atacağı bildirildi.

9 GOL 6 ASİST

Bu sezon Feyenoord forması ile 17 mücadelede forma giyen 22 yaşındaki Sinisterra, 9 gol 6 asistlik bir performans göstererek dikkatleri üzerine çekti.


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