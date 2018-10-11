"NEWCASTLE, GARRY RODRIGUES'E MUHTAÇ"

KABUSU GARRY SONLANDIRACAK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Newcastle United'ın taraftar siteleri, kulübe Garry Rodrigues transferi için baskı yapıyor.Futbolcunun ocak ayında 15 milyon pounda bitebileceği, ancak geç kalınması halinde sezon sonunda daha da değer kazanacağı vurgulandı.Galatasaray Yönetimi yıldız oyuncuyu sezon bitmeden satmak istemiyor.İngiliz haber sitesinde, Garry Rodrigues'in özellikleri de analiz olarak şu şekilde sunulmuş:Sol kanattan sık sık içeri girer, ya şansını dener gol olur ya da kısa paslarla arkadaşlarını gol yollarında besler. Oyunun sağ tarafında oynarsa daha çok hedefini geçmek için çaba harcar..Sol kanatta oynadığında güçlü sağ ayağını kullanır ve sonuca ulaşır. Newcastle United, onun yaratıcılığına muhtaç. 27 yaşındaki hız makinesi, İngiliz ekibinin ataklarını kıvılcımlama yeteneğine fazlasıyla sahip.Newcastle United, Premier Lig'de şu anda 2 puanla 19. sıraya demir atmış vaziyette. Rafael Benitez'in öğrencileri 8 maçta 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Henüz galibiyetleri yok. Siyah-Beyazlılar, bu karşılaşmalarda sadece 6 gol bulabildi..